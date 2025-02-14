 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Отравление пирожками с ртутью оказалось попыткой убийства из-за ревности

СК: отравление пирожками с ртутью в Москве оказалось покушением на убийство
Из двух пострадавших мужчин один оказался отравителем и симулянтом. Он добавил ртуть из градусников в пирожки, чтобы убить знакомого из ревности. Хотя пекарня в этом деле оказалась ни при чем, ее закрыли за другие нарушения
Фото: СК России
Фото: СК России

Отравление двух мужчин пирожками с ртутью в Москве оказалось покушением на убийство — один из них попытался отравить другого, а свое отравление симулировал, сообщает столичное управление Следственного комитета.

«Не позднее 9 января 2025 года фигурант, имея личное неприязненное отношение, возникшее на почве ревности к своему знакомому, решил совершить его убийство путем отравления ртутью. Для этого он приобрел не менее четырех медицинских градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц», — сказано в сообщении.

Отравление произошло 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы. Там подозреваемый добавил ртуть в пищу, потерпевший после ее употребления попал в больницу. Отравитель оказался там вместе с пострадавшим, но притворился, что у него есть симптомы отравления, чтобы «избежать возможных подозрений в свой адрес».

Подозреваемый пытался представить все как несчастный случай и ввести в заблуждение следствие, «выдвигал противоречивые версии случившегося». Однако проверки процесса производства продукции не выявили нарушений, в итоге «под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью признал вину».

В Москве временно закрыли пекарню после отравления двух человек ртутью
Общество
Фото:Управление Роспотребнадзора по г.Москве

Мужчины ели слойки, врачи говорили, что в начинке пострадавшие нашли «серебристые шарики, похожие на ртуть». Роспотребнадзор уточнял, что пирожки были куплены в пекарне «Мельница» по адресу Симферопольский б-р, 4.

Несмотря на то что ртуть попала в пирожки не из-за пекарни, ту временно опечатали из-за найденных Роспотребнадзором недочетов. В «Мельнице» отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, и не соблюдались технологические процессы изготовления продукции. Кроме того, «конструктивно-планировочные решения не обеспечивали последовательность и поточность технологических процессов и операций». Роспотребнадзор изъял из оборота 925 кг муки, теста и готовых изделий.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ртуть отравление Следственный комитет Москва
Материалы по теме
В Москве временно закрыли пекарню после отравления двух человек ртутью
Общество
В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутью
Общество
Два человека попали в НИИ Склифосовского после перекуса слойками с ртутью
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
Российская баскетболистка подписала контракт с клубом женской НБАСпорт, 10:22
Тысячи жителей Кузбасса остались без света и воды из-за ураганаОбщество, 10:19
В Тамбовской области дрон упал на лед и взорвалсяПолитика, 10:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:07
Основанная Абрамовичем компания приобрела крупный участок в СколковоБизнес, 10:00
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Вице-президент США пообещал «шокирующую сделку» по УкраинеПолитика, 09:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Отравление пирожками с ртутью оказалось попыткой убийства из-за ревностиОбщество, 09:25
Вэнс предложил перезагрузку отношений с Россией из-за ее сближения с КНРПолитика, 09:23
Что мешает властям в Азии избавиться от пробок на дорогах — The EconomistPro, 09:21
Энергодар оказался частично обесточен после артобстрела со стороны ВСУПолитика, 09:18
Росреестр оценил годовой прирост спроса на новостройки в МосквеНедвижимость, 09:17
Большунов объяснил допуск к гонке в Италии «разрешением от Трампа»Спорт, 09:15
В Африканском союзе поспорили насчет приглашения Зеленского на саммитПолитика, 09:01