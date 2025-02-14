Отравление пирожками с ртутью оказалось попыткой убийства из-за ревности

Из двух пострадавших мужчин один оказался отравителем и симулянтом. Он добавил ртуть из градусников в пирожки, чтобы убить знакомого из ревности. Хотя пекарня в этом деле оказалась ни при чем, ее закрыли за другие нарушения

Фото: СК России

Отравление двух мужчин пирожками с ртутью в Москве оказалось покушением на убийство — один из них попытался отравить другого, а свое отравление симулировал, сообщает столичное управление Следственного комитета.

«Не позднее 9 января 2025 года фигурант, имея личное неприязненное отношение, возникшее на почве ревности к своему знакомому, решил совершить его убийство путем отравления ртутью. Для этого он приобрел не менее четырех медицинских градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц», — сказано в сообщении.

Отравление произошло 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы. Там подозреваемый добавил ртуть в пищу, потерпевший после ее употребления попал в больницу. Отравитель оказался там вместе с пострадавшим, но притворился, что у него есть симптомы отравления, чтобы «избежать возможных подозрений в свой адрес».

Подозреваемый пытался представить все как несчастный случай и ввести в заблуждение следствие, «выдвигал противоречивые версии случившегося». Однако проверки процесса производства продукции не выявили нарушений, в итоге «под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью признал вину».

Мужчины ели слойки, врачи говорили, что в начинке пострадавшие нашли «серебристые шарики, похожие на ртуть». Роспотребнадзор уточнял, что пирожки были куплены в пекарне «Мельница» по адресу Симферопольский б-р, 4.

Несмотря на то что ртуть попала в пирожки не из-за пекарни, ту временно опечатали из-за найденных Роспотребнадзором недочетов. В «Мельнице» отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, и не соблюдались технологические процессы изготовления продукции. Кроме того, «конструктивно-планировочные решения не обеспечивали последовательность и поточность технологических процессов и операций». Роспотребнадзор изъял из оборота 925 кг муки, теста и готовых изделий.