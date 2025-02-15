Пытавшегося отравить знакомого слойкой с ртутью арестовали
Обвиняемого в попытке отравить знакомого ртутью в пирожках заключили под стражу, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале.
«Я знал, что он возьмет от меня слойку и съест ее вместе с ртутью, потому что ему нравились эти слойки», — дал показания фигурант.
11 февраля в Москве два человека попали в больницу после того, как съели пирожки со ртутью. Роспотребнадзор тогда уточнил, что пострадавшие приобрели выпечку в пекарне на юго-западе города. После этого заведение временно опечатали — Роспотребнадзор заявил, что в пекарне отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность используемого сырья, и не соблюдаются технологические процессы изготовления продукции, в том числе не исключено попадание в нее посторонних предметов.
Однако позже в московском следственном управлении сообщили, что отравление оказалось покушением на убийство — один из мужчин попытался отравить другого из-за ревности, а свое недомогание симулировал. Отравитель притворился, что у него есть такие же симптомы, как и у товарища, чтобы «избежать возможных подозрений в свой адрес». Подозреваемый пытался представить все как несчастный случай и ввести в заблуждение следствие, «выдвигал противоречивые версии случившегося». Однако проверки процесса производства продукции не выявили нарушений, в итоге «под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью признал вину».
Пекарня все еще опечатана из-за нарушений, найденных Роспотребнадзором.
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