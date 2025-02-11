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Общество ,  
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Два человека попали в НИИ Склифосовского после перекуса слойками с ртутью

Два человека попали в НИИ Склифосовского после перекуса слойками с ртутью
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Двоих москвичей госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, после того как они перекусили слойками с ртутью, сообщила пресс-служба минздрава столицы в телеграм-канале.

«Два человека обратились за медицинской помощью после употребления слоек, приобретенных в пекарне. По словам пострадавших, в начинке выпечки были обнаружены серебристые шарики, похожие на ртуть», — говорится в сообщении.

О какой именно пекарне идет речь, ведомство не уточнило. В НИИ врачи провели пострадавшим полное промывание желудочно-кишечного тракта. В настоящее время их состояние стабильное. Роспотребнадзор начал расследование инцидента.

«Сама по себе ртуть не токсична, опасны только ее пары. Металлическая ртуть практически не влияет на организм человека», — предупреждает МЧС.

При остром отравлении парами ртути появляется медно-красная окраска слизистых рта и глотки, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, боли в животе, возможно повышение температуры тела до 39°С.

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Фото:ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

В начале февраля шесть школьниц, остановившихся в отеле в Капотне на юго-востоке Москвы, обратились в больницу с признаками отравления.

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Москва НИИ им. Н.В. Склифосовского ртуть
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