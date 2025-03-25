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Политика ,  
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Интернет в Сирии пропал из-за диверсий на оптоволоконных линиях

Диверсионные операции на оптоволоконных кабелях в регионах Маалюля и Хасия привели к отключению интернета в Сирии. Об этом сообщило Министерство связи и информационных технологий страны в своем телеграм-канале.

«Интернет-услуги постепенно восстанавливаются на всей территории Сирии после многочасового отключения в результате диверсий», — заявила пресс-служба министерства.

Во вторник, 25 марта, Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что во всей Сирии пропал интернет.

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Башар Асад (на фото)

Ситуация в Сирии обострилась в начале марта в результате столкновений между алавитами, к которым принадлежит бывший президент Башар Асад, и сторонниками нового правительства. Общее число жертв превысило 1,3 тыс. человек. Рейды силовиков закончились 10 марта.

Представитель Минобороны Сирии Хасан Абдель-Гани заявил, что новому правительству «удалось нейтрализовать остатки свергнутого режима Башара Асада» и стабилизировать ситуацию.

В январе NetBlocks также сообщала о масштабном отключении интернета в Сирии. Тогда правительство назвало причиной сбоя «саботаж со стороны остатков режима Асада».

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