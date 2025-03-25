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Политика ,  
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Во всей Сирии полностью пропал интернет

NetBlocks сообщил, что во всей Сирии отключили интернет

Во всей Сирии пропал интернет, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии», — говорится в сообщении.

В сирийском городе Латакия прогремел мощный взрыв
Политика
Латакия, Сирия

Ситуация в Сирии обострилась в начале марта, когда произошли столкновения между алавитами, к которым принадлежит бывший президент Башар Асад, и сторонниками новых властей. Они затронули провинции Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс. Рейды силовиков были завершены 10 марта.

Представитель Минобороны Сирии Хасан Абдель-Гани заявил, что правительственным силам безопасности «удалось нейтрализовать остатки свергнутого режима Башара Асада» и стабилизировать ситуацию.

До этого NetBlocks сообщил о многочасовом отключении интернет-соединения во всей Сирии в январе 2025 года. Тогда министерство связи назвало причиной отключения «саботаж со стороны остатков режима Асада».

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