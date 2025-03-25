Во всей Сирии полностью пропал интернет

Во всей Сирии пропал интернет, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии», — говорится в сообщении.

Ситуация в Сирии обострилась в начале марта, когда произошли столкновения между алавитами, к которым принадлежит бывший президент Башар Асад, и сторонниками новых властей. Они затронули провинции Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс. Рейды силовиков были завершены 10 марта.

Представитель Минобороны Сирии Хасан Абдель-Гани заявил, что правительственным силам безопасности «удалось нейтрализовать остатки свергнутого режима Башара Асада» и стабилизировать ситуацию.

До этого NetBlocks сообщил о многочасовом отключении интернет-соединения во всей Сирии в январе 2025 года. Тогда министерство связи назвало причиной отключения «саботаж со стороны остатков режима Асада».