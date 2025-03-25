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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Чехии обвинил лидера оппозиции в помощи Путину

Премьер Чехии Фиала обвинил лидера оппозиции Бабиша в помощи Путину
Сюжет
Военная операция на Украине
Петр Фиала
Петр Фиала (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Бывший премьер-министр Чехии (2017–2021), лидер оппозиционной партии  ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш помогает президенту России Владимиру Путину, заявил Financial Times нынешний премьер страны Петр Фиала.

По словам премьера, Бабиш выступает против организованной Чехией инициативы по передаче Украине боеприпасов, «против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий». «Он помогает Владимиру Путину, это совершенно очевидно», — сказал Фиала.

Издание отмечает, что экс-премьер Бабиш отрицает поддержку России и заявляет, что полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению мира на Украине.

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Андрей Бабиш

Парламентские выборы в Чехии должны состояться в октябре. По последним данным аналитического института STEM, партия ANO выиграла бы выборы в Палату депутатов с 32,7% голосов, а правительственная коалиция Spolu (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) набрала бы 18,7%.

В феврале этого года FT сообщила, что партия Бабиша пообещала приостановить чешскую инициативу по обеспечению Киева боеприпасами, если вернется к власти.

По словам замглавы чешского МИДа Эдуарда Гулициуса, в 2024-м Киеву в рамках инициативы Праги было передано 520 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, а в 2025 году будет поставлено еще 300 тыс.

В начале марта глава чешского МИДа Ян Липавский заявил, что Бабиш представляет угрозу безопасности страны из-за своих высказываний.

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Теги
Чехия Владимир Путин Петр Фиала Андрей Бабиш
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