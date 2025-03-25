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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Чехии заявил, что Украина может не получить обещанные снаряды

Премьер Фиала: Украина может не получить боеприпасы в рамках чешской инициативы
Сюжет
Военная операция на Украине
Поставки снарядов в рамках организованной Чехией закупки может оказаться под угрозой, если правящая коалиция потерпит поражение на парламентских выборах, предупредил Петр Фиала
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: Tomas Tkacik / ZUMA / ТАСС)

Украина может в этом году не получить боеприпасы в рамках организованной Чехией закупки снарядов в случае прихода к власти партии бывшего премьер-министра (2017–2021) Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан»), заявил нынешний премьер Петр Фиала Financial Times. Согласно последним исследованиям аналитического института STEM для CNN Prima News, популистская ANO выиграла бы выборы в Палату депутатов с 32,7% голосов. Правительственная коалиция Spolu (ODS, TOP 09 и KDU-ČSL) набрала бы 18,7%. Выборы должны состояться в октябре.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В прошлом году Киеву были переданы 520 тыс. снарядов калибра 155 мм. По словам Фиалы, есть «большая вероятность» того, что Украина получит боеприпасы и в этом году. Однако он предупредил, что инициатива нуждается в дополнительном финансировании и может оказаться под угрозой, если правящая коалиция потерпит поражение на парламентских выборах.

«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — подчеркнул глава правительства.

Экс-премьер Бабиш отрицает поддержку России и заявляет, что полностью поддерживает президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению мира на Украине.

В феврале FT писала, что партия Бабиша пообещала приостановить инициативу Праги по обеспечению Киева боеприпасами, если вернется к власти.

В феврале 2024 года чешский президент Петр Павел объявил о плане поставок боеприпасов для Украины из третьих стран для пополнения истощающихся запасов. Изначально Чехия собиралась отправить все обещанные 800 тыс. снарядов в прошлом году, но ей пришлось постараться собрать средства и закупить их в условиях жесткой конкуренции. Замглавы чешского МИДа Эдуард Гулициус сообщал, что в этом году Киеву планируется передать еще 300 тыс. боеприпасов.

В марте чешский премьер признал, что страны ЕС не готовы поддерживать Украину на том же уровне, что и раньше.

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Елена Чернышова
Петр Фиала Андрей Бабиш Чехия боеприпасы Украина
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