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Военная операция на Украине ,  
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Лавров сообщил о докладе Путину участников переговоров с США

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Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Участники российско-американских переговоров в Эр-Рияде в настоящее время докладывают президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу об их итогах, сообщил глава МИДа Сергей Лавров.

«Переговоры завершились тем, что о результатах предварительных, которые там были достигнуты, сейчас докладывают президенту России, президенту Соединенных Штатов», — сказал Лавров.

Он отметил, что стороны, главным образом, обсуждали «вопросы безопасного судоходства на Черном море».

Лавров рассказал о содержании переговоров России и США в Эр-Рияде
Политика
Сергей Лавров

Лавров добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме». При этом Россия должна получить четкие гарантии безопасности, которые должны выражаться в виде «приказа Зеленскому из Вашингтона».

Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде накануне, они продолжились двенадцать часов. После переговоров России и США прошли еще американо-украинские консультации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речи о встрече в трехстороннем формате с участием Украины пока не идет.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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