Лавров сообщил о докладе Путину участников переговоров с США
Участники российско-американских переговоров в Эр-Рияде в настоящее время докладывают президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу об их итогах, сообщил глава МИДа Сергей Лавров.
«Переговоры завершились тем, что о результатах предварительных, которые там были достигнуты, сейчас докладывают президенту России, президенту Соединенных Штатов», — сказал Лавров.
Он отметил, что стороны, главным образом, обсуждали «вопросы безопасного судоходства на Черном море».
Лавров добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме». При этом Россия должна получить четкие гарантии безопасности, которые должны выражаться в виде «приказа Зеленскому из Вашингтона».
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде накануне, они продолжились двенадцать часов. После переговоров России и США прошли еще американо-украинские консультации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речи о встрече в трехстороннем формате с участием Украины пока не идет.
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