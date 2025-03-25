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Переговоры России и США ,  
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Лавров рассказал о содержании переговоров России и США в Эр-Рияде

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Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Reuters)

В Эр-Рияде США и Россия в первую очередь обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы «в более приемлемой для всех форме», сказал министр. При этом Россия должна получить четкие гарантии безопасности, которые будут выражаться в виде «приказа Зеленскому из Вашингтона». В новых соглашениях не должно быть «двусмысленностей». Этот сигнал в США услышали от российских переговорщиков, добавил Лавров.

Сейчас президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу докладывают об итогах переговоров.

Рассказывая о переговорах, их участник, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, говорил, что консультации продолжатся. По его словам, к ним будут подключены ООН, «отдельные страны» и «международное сообщество». Карасин заявил, что у него возникло впечатление «конструктивного диалога».

Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде накануне и продолжились 12 часов. Сейчас Москва и Вашингтон анализируют их итоги, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавлял, что пока не планируется переговоров на высшем уровне, также не идет речь о встрече в трехстороннем формате с участием Украины.

После переговоров России и США прошли еще консультации США и Украины.

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