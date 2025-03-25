Врач папы римского рассказал, что понтифик мог умереть 28 февраля

Папа римский Франциск (Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Папа римский Франциск мог умереть 28 февраля. Об этом сообщил один из его лечащих врачей Серджио Алфьери в интервью газете Corriere della Sera.

По словам Алфьери, по прошествии двух недель после поступления в больницу «Джемелли» состояние папы внезапно ухудшилось. У него возник бронхиальный спазм с приступом рвоты и ее вдыханием, в результате чего произошло ухудшение состояния дыхательной системы.

«Впервые я увидел слезы на глазах некоторых людей вокруг него. Люди <...> искренне любят его, как отца. Мы все понимали, что ситуация еще больше ухудшилась, и существовал риск, что мы не справимся», — сообщил лечащий врач папы.

В этот момент пришлось выбирать, остановиться и «отпустить его» или попробовать другие лекарства и методы лечения, рискуя повредить другие органы, заявил Алфьери. В итоге с согласия помощника папы Массимилиано Страппетти врачи продолжили лечение.

Папу римского госпитализировали в феврале, после того как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. Болезнь переросла в двойную пневмонию. Состояние стабилизировалось в марте.

Издание Vatican News 20 марта сообщило, что папа начал постепенно возвращаться к работе, поскольку его состояние улучшилось. Франциска выписали из больницы 23 марта, ему потребуются два месяца отдыха и реабилитации.