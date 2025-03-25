Открытое горение на нефтебазе ликвидировали через шесть суток после атаки

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

На нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края ликвидировано открытое горение. Об этом сообщил в телеграм-канале оперативный штаб региона.

«На нефтебазе в Кавказском районе ликвидировали открытое горение. Площадь работ специалистов не изменилась — очаг локализован на 1250 кв. м», — сообщает пресс-служба.

В настоящее время специалисты проводят так называемую пенную атаку для того, чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать возгорание. В тушении пожара участвуют 340 человек и 122 единицы техники.

Накануне, 24 марта 2025 года, был локализован очаг возгорания. Пожар на нефтебазе близ станицы Кавказской возник в ночь на 19 марта из-за падения обломков украинских дронов. Атака произошла на фоне прошедших накануне переговоров президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которых последний согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным.

В результате атаки дронов была приостановлена работа предприятия. Спасатели эвакуировали с территории нефтебазы 30 работников дежурной смены.

В ночь на 21 марта 2025 года на предприятии произошли взрыв и выброс нефтепродуктов. Площадь пожара выросла до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных. На месте им оказали первую помощь, после чего обоих госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.