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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на нефтебазе локализовали через пять дней после удара БПЛА

Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали через пять дней после удара БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае, которая загорелась после удара дрона 19 марта, локализовали на площади 1250 кв. м. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб региона.

«По состоянию на 13:00 [мск] потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается», — заявили в оперштабе.

В ночь на 24 марта из-за воздействия огня горящий резервуар «сложился», однако общая площадь пожара не увеличилась, уточнили в оперштабе.

В тушении пожара участвуют 467 человек и 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда. Закрыто движение транспорта на участке трассы Краснодар — Кропоткин — Ставрополь.

На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел выброс нефтепродуктов
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Пожар на нефтебазе близ станицы Кавказской начался в ночь на 19 марта из-за падения обломков дронов. Работа предприятия была приостановлена, оттуда эвакуировали 30 работников дежурной смены, пострадавших не было. В ночь на 21 марта там произошли взрыв и выброс нефтепродуктов, площадь пожара выросла до 10 тыс. кв. м. Однако позднее в тот день она уменьшилась до 2 тыс. кв. м.

Из-за разгерметизации горящего резервуара на нефтебазе произошел взрыв. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Один резервуар полностью выгорел. Двое пожарных пострадали.

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Теги
Краснодарский край нефтебаза атака дронов пожар
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