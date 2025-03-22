У горящей нефтебазы на Кубани выявили превышение ПДК вредных веществ
Специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в трех точках Кавказской станицы, а также в одной точке города Кропоткин на фоне пожара, вызванного атакой БПЛА на нефтебазу в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
В сообщении говорится, что к 23:00 21 марта было зарегистрировано превышение показателей бензола в воздухе в двух точках жилого района в станице. В другом месте специалисты зафиксировали превышение показателей бензола и диметилбензола. В Кропоткине также наблюдалось превышающее норму количество бензола в атмосфере.
Роспотребнадзор порекомендовал местным жителям избегать нахождения на открытом воздухе, промывать глаза, нос и горло, пить больше жидкости, использовать маски и так далее. При появлении одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней — необходимо обратиться к врачу.
Пожар на нефтебазе начался в ночь на 19 марта в результате падения обломков украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объект. Позже из-за разгерметизации горящего резервуара 21 марта произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, что расширило площадь пожара. Один резервуар полностью выгорел. Пострадали двое пожарных, их госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.
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