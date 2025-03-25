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Политика ,  
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В Молдавии решили провести учения резервистов

Фото: Will Baxter / Getty Images
Фото: Will Baxter / Getty Images

Минобороны Молдавии проведет плановые учения резервистов в апреле, мае и ноябре, сообщает официальный сайт ведомства. Первые в этом году учения пройдут с 7 по 11 апреля.

Учения будут направлены на проверку навыков резервистов, а также на их ознакомление с техникой и вооружением Национальной армии. Граждане, которые должны принять участие в учениях, получат повестки и будут вызваны в территориальные военные центры по месту жительства.

В сообщении отмечается, что подобные учения проводились и в прошлые годы.

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В декабре 2024 года Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что президент Молдавии Майя Санду допустила проведение военной операции в Приднестровье из-за энергетического кризиса, вызванного остановкой транзита российского природного газа через Украину. Контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», предусматривающий поставки газа из России в европейские страны, истек 31 декабря 2024 года.

Топливо в том числе получала Молдавия, она передавала его Приднестровью в обмен на электроэнергию. После прекращения поставок газа в Приднестровье начались веерные отключения света и отопления. В итоге Россия выделила кредит на покупку сырья для Приднестровья. Российский газ начал поступать в регион 1 февраля 2025 года.

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Молдавия Приднестровье военные учения
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