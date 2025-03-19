МИД выразил протест послу Молдавии из-за оцепления посольства России

Лилиан Дарий (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

МИД России заявил протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за полной блокады территории российской дипмиссии в Кишиневе, сообщила пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.

Молдавские силовики 19 марта на несколько часов оцепили здание российского посольства.Как отметили в российском министерстве. правоохранительных органах республики объяснили это тем, что получили сообщения о минировании здания. Силовики также не позволили российскому послу въехать на территорию диппредставительства. Все «находившиеся внутри посольского комплекса сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей» не могли покинуть территорию, заявили в ведомстве.

В МИДе сообщили, что само посольство России не получило никаких официальных уведомлений о минировании. Министерство обвинило молдавскую сторону в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, по которой «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства».

Позднее «ситуация была урегулирована» и оцепление вокруг посольства сняли, заключили в МИДе.

Москва уже не в первый раз обвиняет Кишинев в нарушении Венской конвенции. Так, 5 марта МИД вручил вербальную ноту Дарию с требованием разъяснить, почему президент Молдавии Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты от российского посла в стране. Ранее Национальная молдавская партия (PNM, не входит в парламент Молдавии) потребовала немедленно выслать российского посла в Кишиневе Олега Озерова. Его обвинили в том числе в непредоставлении верительной грамоты. Позже в январе МИД России увидел в заявлении партии «безосновательные обвинения в адрес посла России в Кишиневе» и заявил об этом Дарию.