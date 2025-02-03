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Политика ,  
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В МИДе заявили о поставке в Приднестровье первой партии газа

Фото: F. Scotti / Shutterstock
Фото: F. Scotti / Shutterstock

Первая партия российского газа начала поступать в Приднестровье, сообщил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, решение вопроса устойчивого газоснабжения еще предстоит найти и Россия готова этому содействовать.

«Рады, что 1 февраля первый газ все-таки начал поступать в Приднестровье и острота проблемы была снята. Тем не менее предстоит найти постоянное решение вопроса устойчивого газоснабжения. Российская сторона готова продолжать этому содействовать», — сказал Полищук.

Дипломат напомнил, что Приднестровье, где проживают порядка 220 тыс. российских граждан, находилось на грани гуманитарной катастрофы после приостановки транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года и отказа властей Молдавии признать задолженность за поставленный газ.

По словам Полищука, помимо российской стороны вариант поставок газа также предложил Европейский союз. Оба варианта предусматривали поставки российского газа и впоследствии были блокированы молдавской стороной.

Контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», предусматривающий поставки газа из России в европейские страны по единственному маршруту через Украину, истек 31 декабря 2024 года. Топливо в том числе получала Молдавия, она передавала его Приднестровью в обмен на электроэнергию. Москва неоднократно говорила о готовности продлить контракт, Киев от этого отказался. После прекращения поставок газа в Приднестровье начались веерные отключения света и отопления. В итоге Россия выделила кредит на покупку сырья для Приднестровья. Российский газ начал поступать в регион 1 февраля 2025 года.

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