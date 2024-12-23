СВР сообщила, что Санду допустила военную операцию в Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду допустила проведение военной операции в Приднестровье, об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Там указали, что Санду «недавно» провела совещание с правительством Молдавии об энергетической безопасности. В конце совещание прозвучали слова Санду «о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем», а также «ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе», сообщили там.
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