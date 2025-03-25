В Москве началась церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной началась в Москве, в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах.
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Прощание с Ларисой Голубкиной. Фоторепортаж
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