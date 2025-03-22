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Корнет Шурочка и медсестра Зоя. Главные кадры из жизни Ларисы Голубкиной

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, умерла на 86 году жизнь. Жизнь и карьера кинозвезды — в фоторепортаже РБК
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее отец, Иван Павлович Голубкин, был военным, мать, Клавдия Михайловна, работала закройщицей. По настоянию отца Голубкина готовилась к поступлению на биологический факультет, однако параллельно подала документы в ГИТИС, в который поступила с первого раза &mdash; на факультет музыкальной комедии. Она дебютировала в кино еще во время учебы в ГИТИСе&nbsp;&mdash; в картине Эльдара Рязанова &laquo;Гусарская баллада&raquo; (1962). Роль&nbsp;&mdash; Шурочки Азаровой, которая переодевается в корнета, чтобы участвовать в Отечественной войне 1812 года, стала первой и главной в ее кинокарьере. Актриса сама исполнила все вокальные партии, а также часть трюков. На фото&nbsp;&mdash; Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой в фильме &laquo;Гусарская баллада&raquo;, 1962 год.
Фото: РИА Новости

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее отец, Иван Павлович Голубкин, был военным, мать, Клавдия Михайловна, работала закройщицей. По настоянию отца Голубкина готовилась к поступлению на биологический факультет, однако параллельно подала документы в ГИТИС, в который поступила с первого раза — на факультет музыкальной комедии.

Она дебютировала в кино еще во время учебы в ГИТИСе — в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Роль — Шурочки Азаровой, которая переодевается в корнета, чтобы участвовать в Отечественной войне 1812 года, стала первой и главной в ее кинокарьере. Актриса сама исполнила все вокальные партии, а также часть трюков.

На фото — Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой в фильме «Гусарская баллада», 1962 год.

Роль в &laquo;Гусарской балладе&raquo; принесла ей всесоюзную популярность. На фото&nbsp;&mdash; Лариса Голубкина с поклонниками в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, 1965 год.
Фото: Валерий Генде-Роте / Борис Трепетов / ТАСС

Роль в «Гусарской балладе» принесла ей всесоюзную популярность.

На фото — Лариса Голубкина с поклонниками в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, 1965 год.

Москва, июль 1965 года. Участники IV Московского международного кинофестиваля актеры Лариса Ивановна Голубкина (СССР) и Флорин Пьерсик (Румыния) во время прогулки на теплоходе по Москве-реке.
Фото: Сергей Лидов / РИА Новости

Москва, июль 1965 года. Участники IV Московского международного кинофестиваля актеры Лариса Ивановна Голубкина (СССР) и Флорин Пьерсик (Румыния) во время прогулки на теплоходе по Москве-реке.

В конце 1960-х&nbsp;&mdash; начале 1970-х Голубкина снималась в военной эпопее Юрия Озерова &laquo;Освобождение&raquo;, состоящей из пяти фильмов. В картине у нее была одна из главных ролей&nbsp;&mdash; медсестры Зои. На фото&nbsp;&mdash; 1968 год, Лариса Голубкина и Георгий Иванович Бурков (сержант) на съемках киноэпопеи &laquo;Освобождение&raquo;.
Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

В конце 1960-х — начале 1970-х Голубкина снималась в военной эпопее Юрия Озерова «Освобождение», состоящей из пяти фильмов. В картине у нее была одна из главных ролей — медсестры Зои.

На фото — 1968 год, Лариса Голубкина и Георгий Иванович Бурков (сержант) на съемках киноэпопеи «Освобождение».

Участиницы IV Международного кинофестиваля советская киноактриса Лариса Голубкина и алжирская киноактриса Самия Денден пробуют вафли на кондитерской фабрике &laquo;Рот-фронт&raquo;.
Фото: Василий Егоров / Александр Коньков / ТАСС

Участиницы IV Международного кинофестиваля советская киноактриса Лариса Голубкина и алжирская киноактриса Самия Денден пробуют вафли на кондитерской фабрике «Рот-фронт».

В 1960-е Лариса Голубкина начала выступать на эстраде, исполняя русские романсы и песни советских композиторов. Она выступала с оркестрами Леонида Утесова и Анатолия Кролла, известными пианистами Давидом Ашкенази, Борисом Мандрусом и другими музыкантами. В 1970&ndash;1980-е вместе с мужем Андреем Мироновым и аккомпаниатором Левоном Оганезовым гастролировала с концертами по стране. На фото&nbsp;&mdash; 1965 год. Лариса Голубкина во время репетиции.
Фото: Валерий Генде-Роте / ТАСС

В 1960-е Лариса Голубкина начала выступать на эстраде, исполняя русские романсы и песни советских композиторов. Она выступала с оркестрами Леонида Утесова и Анатолия Кролла, известными пианистами Давидом Ашкенази, Борисом Мандрусом и другими музыкантами. В 1970–1980-е вместе с мужем Андреем Мироновым и аккомпаниатором Левоном Оганезовым гастролировала с концертами по стране.

На фото — 1965 год. Лариса Голубкина во время репетиции.

Актриса Лариса Голубкина в кабине самолета ИЛ-18, направляющегося в Бамако, беседует с командиром корабля Владимиром Потемкиным.&nbsp;
Фото: В.Сухоруких / ТАСС

Актриса Лариса Голубкина в кабине самолета ИЛ-18, направляющегося в Бамако, беседует с командиром корабля Владимиром Потемкиным. 

В начале 1960-х Голубкина вела передачу &laquo;Музыкальный киоск&raquo;. В 2000-х актриса была ведущей программ &laquo;Вера. Надежда. Любовь&raquo; на канале &laquo;Россия&raquo; и &laquo;Добрый вечер, Москва!&raquo; на &laquo;ТВ Центре&raquo;. На фото&nbsp;&mdash; Лариса Голубкина в телепередаче &laquo;Бенефис&raquo;, 1977 год &nbsp;
Фото: РИА Новости

В начале 1960-х Голубкина вела передачу «Музыкальный киоск». В 2000-х актриса была ведущей программ «Вера. Надежда. Любовь» на канале «Россия» и «Добрый вечер, Москва!» на «ТВ Центре».

На фото — Лариса Голубкина в телепередаче «Бенефис», 1977 год
 

Лариса Голубкина и актер Вахтанг Кикабидзе в ресторане &laquo;Не горюй!&raquo; во время церемонии вручения одноименной премии зрительских симпатий, учрежденной актером совместно с журналом &laquo;7 дней&raquo;. 1998 год.
Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Лариса Голубкина и актер Вахтанг Кикабидзе в ресторане «Не горюй!» во время церемонии вручения одноименной премии зрительских симпатий, учрежденной актером совместно с журналом «7 дней». 1998 год.

Актриса Лариса Голубкина и телеведущий Николай Дроздов на съемках шоу &laquo;Добрый вечер, Москва!&raquo;, которое будет транслироваться в новогоднюю ночь на телеканале ТВ Центр. 2009 год.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Актриса Лариса Голубкина и телеведущий Николай Дроздов на съемках шоу «Добрый вечер, Москва!», которое будет транслироваться в новогоднюю ночь на телеканале ТВ Центр. 2009 год.

Лариса Голубкина&nbsp;в спектакле &laquo;Ма-Мурэ&raquo; на сцене Театра Российской армии. &nbsp;
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Лариса Голубкина в спектакле «Ма-Мурэ» на сцене Театра Российской армии.

 

Лариса Голубкина получает из рук главного редактора журнала &laquo;Театрал&raquo; Валерия Якова премию &laquo;Звезда театрала&raquo; в почетной номинации &laquo;Легенда сцены&raquo;, Театр имени Вахтангова, 2013 год. &nbsp;
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Лариса Голубкина получает из рук главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова премию «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены», Театр имени Вахтангова, 2013 год.
 

Актрисы Лариса Голубкина в роли Розы и Ольга Богданова в роли Аллы Молодецкой в сцене из спектакля &laquo;Юг/Север&raquo; по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Гарольда Стрелкова на сцене Центрального академического театра Российской Армии в Москве, 2017 год.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актрисы Лариса Голубкина в роли Розы и Ольга Богданова в роли Аллы Молодецкой в сцене из спектакля «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Гарольда Стрелкова на сцене Центрального академического театра Российской Армии в Москве, 2017 год.

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