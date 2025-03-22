Корнет Шурочка и медсестра Зоя. Главные кадры из жизни Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее отец, Иван Павлович Голубкин, был военным, мать, Клавдия Михайловна, работала закройщицей. По настоянию отца Голубкина готовилась к поступлению на биологический факультет, однако параллельно подала документы в ГИТИС, в который поступила с первого раза — на факультет музыкальной комедии.

Она дебютировала в кино еще во время учебы в ГИТИСе — в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Роль — Шурочки Азаровой, которая переодевается в корнета, чтобы участвовать в Отечественной войне 1812 года, стала первой и главной в ее кинокарьере. Актриса сама исполнила все вокальные партии, а также часть трюков.

На фото — Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой в фильме «Гусарская баллада», 1962 год.