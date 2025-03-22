Корнет Шурочка и медсестра Зоя. Главные кадры из жизни Ларисы Голубкиной
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, умерла на 86 году жизнь. Жизнь и карьера кинозвезды — в фоторепортаже РБК
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Ее отец, Иван Павлович Голубкин, был военным, мать, Клавдия Михайловна, работала закройщицей. По настоянию отца Голубкина готовилась к поступлению на биологический факультет, однако параллельно подала документы в ГИТИС, в который поступила с первого раза — на факультет музыкальной комедии.
Она дебютировала в кино еще во время учебы в ГИТИСе — в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Роль — Шурочки Азаровой, которая переодевается в корнета, чтобы участвовать в Отечественной войне 1812 года, стала первой и главной в ее кинокарьере. Актриса сама исполнила все вокальные партии, а также часть трюков.
На фото — Лариса Голубкина в роли Шурочки Азаровой в фильме «Гусарская баллада», 1962 год.
Роль в «Гусарской балладе» принесла ей всесоюзную популярность.
На фото — Лариса Голубкина с поклонниками в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького, 1965 год.
Москва, июль 1965 года. Участники IV Московского международного кинофестиваля актеры Лариса Ивановна Голубкина (СССР) и Флорин Пьерсик (Румыния) во время прогулки на теплоходе по Москве-реке.
В конце 1960-х — начале 1970-х Голубкина снималась в военной эпопее Юрия Озерова «Освобождение», состоящей из пяти фильмов. В картине у нее была одна из главных ролей — медсестры Зои.
На фото — 1968 год, Лариса Голубкина и Георгий Иванович Бурков (сержант) на съемках киноэпопеи «Освобождение».
Участиницы IV Международного кинофестиваля советская киноактриса Лариса Голубкина и алжирская киноактриса Самия Денден пробуют вафли на кондитерской фабрике «Рот-фронт».
В 1960-е Лариса Голубкина начала выступать на эстраде, исполняя русские романсы и песни советских композиторов. Она выступала с оркестрами Леонида Утесова и Анатолия Кролла, известными пианистами Давидом Ашкенази, Борисом Мандрусом и другими музыкантами. В 1970–1980-е вместе с мужем Андреем Мироновым и аккомпаниатором Левоном Оганезовым гастролировала с концертами по стране.
На фото — 1965 год. Лариса Голубкина во время репетиции.
Актриса Лариса Голубкина в кабине самолета ИЛ-18, направляющегося в Бамако, беседует с командиром корабля Владимиром Потемкиным.
В начале 1960-х Голубкина вела передачу «Музыкальный киоск». В 2000-х актриса была ведущей программ «Вера. Надежда. Любовь» на канале «Россия» и «Добрый вечер, Москва!» на «ТВ Центре».
На фото — Лариса Голубкина в телепередаче «Бенефис», 1977 год
Лариса Голубкина и актер Вахтанг Кикабидзе в ресторане «Не горюй!» во время церемонии вручения одноименной премии зрительских симпатий, учрежденной актером совместно с журналом «7 дней». 1998 год.
Актриса Лариса Голубкина и телеведущий Николай Дроздов на съемках шоу «Добрый вечер, Москва!», которое будет транслироваться в новогоднюю ночь на телеканале ТВ Центр. 2009 год.
Лариса Голубкина в спектакле «Ма-Мурэ» на сцене Театра Российской армии.
Лариса Голубкина получает из рук главного редактора журнала «Театрал» Валерия Якова премию «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены», Театр имени Вахтангова, 2013 год.
Актрисы Лариса Голубкина в роли Розы и Ольга Богданова в роли Аллы Молодецкой в сцене из спектакля «Юг/Север» по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Гарольда Стрелкова на сцене Центрального академического театра Российской Армии в Москве, 2017 год.
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