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Курьер застрял на дереве в Москве при попытке выйти через крышу. Видео

Курьер застрял на дереве в центре Москвы при попытке выйти через крышу
Сюжет
Новости Москвы

Курьер застрял на дереве в Москве при попытке выйти через крышу. Видео
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Курьер застрял на дереве в центре Москвы в Хохловском переулке, спуститься ему помогли пожарные, сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве.

«Находился в безвыходном положении. Сидел на дереве и не мог с него слезть», — сказали в Росгвардии.

Как сообщил телеграм-канал «112», курьер доставил заказ в здание. Однако, как только туда вошел, дверь за ним захлопнулась. Тогда мужчина выбрался на крышу, потом перелез на дерево. Но спуститься на землю уже не смог. Застрявшего заметили сотрудники Росгвардии.

На место вызвали спасателей МЧС, которые помогли курьеру спуститься. На видео, опубликованном Росгвардией, видно, что рядом с деревом приставлена лестница, спасатель придерживает слезающего по ней курьера.

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