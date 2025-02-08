ГИБДД начала изымать электровелосипеды московских курьеров

ГИБДД начало проводить рейды на доставщиков на электровелосипедах. На штрафстоянках скопились сотни транспортных средств, нарушающих ПДД о максимальной возможности скорости или мощности мотора

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госавтоинспекция начала проводить рейды для проверки мощности электровелосипедов курьеров, рассказали РБК в одном из сервисов доставки. Эту информацию подтвердили в Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) и пресс-службе сервисов доставки «Яндекса».

Проверки проводятся планово во всех районах столицы, но активнее всего на севере Москвы, рассказал президент МАКС Александр Митюков. В первую очередь, сотрудники ГИБДД обращают внимание на скорость передвижения курьера, которая, согласно ПДД, не должна превышать 25 км/ч, а также на мощность мотора колеса электровелосипеда. «В случае, если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории «М», и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — пояснил Митюков.

По его словам, на штрафстоянках с начала этого года скопились сотни изъятых у курьеров электровелосипедов. Изымают преимущественно личные электровелосипеды, а не арендованные, которые, как правило, соответствуют всем требованиям, отметил Митюков. По данным МАКС, соотношение арендного и частного транспорта доставщиков в столице сейчас составляет 75% к 25%. Но доля шеринговых электровелосипедов, по мнению Митюкова, будет расти: «Прогнозируем, что к 2026 году на частные будет приходиться 60%, а на арендованные — 40%. Причина — обязательные требования приказа Дептранса к оснащению транспортных средств курьеров IoT-модулями, которые должны ограничивать скорость до 25 км/ч, а также соблюдать «медленные зоны». Это требование Дептранса не все смогут выполнить».

Чтобы забрать транспортное средство, курьер должен оплатить услуги эвакуатора, парковки на штрафстоянке, штраф, в случае если было выяснено, что электровелосипед не соответствует стандартам, объяснил глава МАКС. Проведение экспертизы занимает не менее двух-трех недель, в течение которых велосипед остается на штрафстоянке: накопившиеся сумма может превышать стоимость транспортного средства, и, если оно не соответствует стандартам, курьеру может быть просто невыгодно его забирать.

Представитель сервисов доставки «Яндекса» также говорит, что в городе проводятся рейды, в ходе которых изымаются транспортные средства курьеров. Но, по его словам, речь идет только о личных электросамокатах, поэтому в компании нет точной статистики по количеству изъятий. «У города есть запрос на создание безопасной транспортной среды, и совместно с властями сервисы доставки «Яндекса» работают над разработкой решений, которые помогают повысить безопасность всех участников городского движения», — сказал он.

При этом по информации МАКС, с марта ГИБДД планирует увеличить число таких рейдов. По словам Александра Митюкова, инспекция проинформировала об этом МАКС, сервисы доставки, компании, предоставляющие услуги шеринга и аренды курьерских электровелосипедов. Он дополнил, что до начала 2025 года подобных рейдов не проводилось, и что в самой МАКС одобряют эти действия со стороны МВД.

С чем связаны рейды

В МАКС связали рейды с исполнением ПДД, требований к стандартизации транспортных средств курьеров (в конце 2024 года был утвержден отдельный ГОСТ для электровелосипедов) и с приказом дептранса Москвы, по которому с мая 2025 года максимальная скорость электровелосипедов не должна будет превышать 25 км/ч. Глава ассоциации при определении, к какому типу транспортного средства относится конкретный электровелосипед, предлагает руководствоваться не мощностью мотора, а ограничением скорости, поскольку скорость определяет, как велосипед сможет переместиться из одной точки в другую, а мощность — как легко он сможет поддерживать эту скорость, особенно при подъеме в гору или перевозке груза.

Помимо этого, МАКС готовит отраслевой стандарт для шеринговых компаний. «В целом, некоторые игроки создают необходимую велоинфраструктуру для своих курьеров. Например, на льготных условиях сдают им электровелосипеды, отвечающие стандартам. Это помогает сохранить эффективность логистики, чтобы работа курьеров с заказами не прерывалась», — отметил Александр Митюков.

Представитель «Яндекса» напомнил, что год назад компания представила собственный электровелосипед для курьеров, оснащенный фарами, безопасной батареей и IoT-модулем. «Курьеры, сотрудничающие с «Едой» и «Лавкой», могут взять электровелосипед в аренду в одном из наших городских велоцентров — стоимость аренды составляет 1 руб. в месяц. Мы предлагаем курьерам 2,5 тыс. электровелосипедов, как в Москве, так и других городах, и это число будет расти», — рассказал он.

В пресс-службе «Купера» сообщили, что не фиксируют случаев изъятия транспортных средств у своих курьеров. В пресс-службе «Додо Пиццы» отказались от комментариев.

РБК направил запросы в МВД и Дептранс Москвы.