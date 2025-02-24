 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Курьерам на электровелосипедах в Москве выписали более 4 тыс. штрафов

Курьерам на электровелосипедах в Москве с начала года выписали 4 тыс. штрафов
РБК в феврале сообщал, что московская Госавтоинспекция начала проводить рейды на доставщиков и изымать электровелосипеды у них
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С начала этого года курьерам на электровелосипедах в Москве было выписано более 4 тыс. штрафов за нарушение правил движения по тротуарам, ГИБДД проводит рейды из-за жалоб граждан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

В феврале президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказывал РБК, что московская Госавтоинспекция начала проводить рейды на доставщиков и изымать электровелосипеды у них. ГАИ проверяет скорость передвижения курьера, которая, согласно ПДД, не должна превышать 25 км/ч, а также мощность мотора колеса электровелосипеда.

«В случае если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — пояснял Митюков. С начала года на штрафстоянках скопились сотни изъятых у курьеров электровелосипедов, преимущественно личных, говорил он.

В конце 2024 года был утвержден отдельный ГОСТ для электровелосипедов, а с мая 2025 года максимальная скорость не должна будет превышать 25 км/ч.

«В силу актуальности вопроса профилактики нарушений, совершаемых велосипедистами, в том числе велокурьерами, обусловленной значительным количеством поступающих жалоб, работа в данном направлении проводится на постоянной основе», — сказали газете в ГУ МВД по Москве в ответ на запрос.

Курьеры обогнали программистов в топе востребованных в России профессий
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В ходе рейдов особое внимание обращают на соблюдение доставщиками правил движения по пешеходным переходам и тротуарам. Курьеры ездят на электровелосипедах двух типов в зависимости от мощности двигателя. Если она не превышает 0,25 кВт, то это средство индивидуальной мобильности, как и электросамокаты, если больше, то это мопед (для передвижения на нем должны быть права категории М).

ГИБДД отправляет электровелосипеды на экспертизу в ГБУ «Московский исследовательский центр» (МИЦ, входит в структуру департамента региональной безопасности Москвы), чтобы определить мощность.

В столичном дептрансе изданию сообщили, что регулярно получают жалобы граждан на курьеров. «Все замечания мы рассматриваем и отправляем в работу в сервисы доставки. Для нас важно, чтобы курьерский сервис был не только удобным, но и безопасным», — отметили там. Нарушения фиксируют камеры Центра организации дорожного движения и передают информацию сервисам доставки. Так, в прошлом году было передано более 9 тыс. таких материалов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Москва курьер электровелосипед рейд
Материалы по теме
Глава SuperJob рассказал, почему курьеры зарабатывают больше учителей
Общество
Курьеры превзошли по зарплате врачей, журналистов и «айтишников»
Общество
Минпромторг счел помехой курьеров, отучивших россиян ходить по магазинам
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
«Ъ» узнал о плане НОВАТЭК перенести перевалку СПГ из Европы в РоссиюБизнес, 09:25
В Киеве оценили запасы металлов на подконтрольной России территорииПолитика, 09:24
ИИ возьмет на себя половину работы фитнес-тренеров. Что им останетсяPro, 09:16
Урсула фон дер Ляйен прибыла в КиевПолитика, 09:12
Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системыЭкономика, 09:03
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбояИнвестиции, 09:00
Полиция в Ялте задержала мужчину, выбросившего с обрыва кошкуОбщество, 08:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД сравнил позиции России и США по прекращению огня на УкраинеПолитика, 08:53
«Выкупать просадки, но без спешки»: какие акции выиграют от переговоровPro, 08:52
В ЕС заявили о растрате Польшей €91 млн, предназначенных для помощи КиевуПолитика, 08:48
Фродеры и непорядочные клиенты воруют деньги продавцов: 5 популярных схемPro, 08:34
Цены на ремонт грузовых вагонов достигли трехлетнего максимумаБизнес, 08:32
Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на ТрампаПолитика, 08:27
Курьерам на электровелосипедах в Москве выписали более 4 тыс. штрафовОбщество, 08:00