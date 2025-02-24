Курьерам на электровелосипедах в Москве выписали более 4 тыс. штрафов

Курьерам на электровелосипедах в Москве с начала года выписали 4 тыс. штрафов

РБК в феврале сообщал, что московская Госавтоинспекция начала проводить рейды на доставщиков и изымать электровелосипеды у них

Фото: Андрей Любимов / РБК

С начала этого года курьерам на электровелосипедах в Москве было выписано более 4 тыс. штрафов за нарушение правил движения по тротуарам, ГИБДД проводит рейды из-за жалоб граждан, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

В феврале президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказывал РБК, что московская Госавтоинспекция начала проводить рейды на доставщиков и изымать электровелосипеды у них. ГАИ проверяет скорость передвижения курьера, которая, согласно ПДД, не должна превышать 25 км/ч, а также мощность мотора колеса электровелосипеда.

«В случае если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории М, и если такого документа нет у курьера, то транспортное средство отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств», — пояснял Митюков. С начала года на штрафстоянках скопились сотни изъятых у курьеров электровелосипедов, преимущественно личных, говорил он.

В конце 2024 года был утвержден отдельный ГОСТ для электровелосипедов, а с мая 2025 года максимальная скорость не должна будет превышать 25 км/ч.

«В силу актуальности вопроса профилактики нарушений, совершаемых велосипедистами, в том числе велокурьерами, обусловленной значительным количеством поступающих жалоб, работа в данном направлении проводится на постоянной основе», — сказали газете в ГУ МВД по Москве в ответ на запрос.

В ходе рейдов особое внимание обращают на соблюдение доставщиками правил движения по пешеходным переходам и тротуарам. Курьеры ездят на электровелосипедах двух типов в зависимости от мощности двигателя. Если она не превышает 0,25 кВт, то это средство индивидуальной мобильности, как и электросамокаты, если больше, то это мопед (для передвижения на нем должны быть права категории М).

ГИБДД отправляет электровелосипеды на экспертизу в ГБУ «Московский исследовательский центр» (МИЦ, входит в структуру департамента региональной безопасности Москвы), чтобы определить мощность.

В столичном дептрансе изданию сообщили, что регулярно получают жалобы граждан на курьеров. «Все замечания мы рассматриваем и отправляем в работу в сервисы доставки. Для нас важно, чтобы курьерский сервис был не только удобным, но и безопасным», — отметили там. Нарушения фиксируют камеры Центра организации дорожного движения и передают информацию сервисам доставки. Так, в прошлом году было передано более 9 тыс. таких материалов.