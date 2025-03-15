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Падение режима Асада ,  
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В сирийском городе Латакия прогремел мощный взрыв

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Падение режима Асада
Латакия, Сирия
Латакия, Сирия (Фото: Karam al-Masri / Reuters)

Минимум трое погибли в результате мощного взрыва в сирийском городе Латакия, сообщает агентство Sana, пострадали 12 человек. Взрыв прогремел на юге города в районе Рамл.

Силы гражданской обороны вместе с местными жителями продолжают поиск пропавших и раненых в результате ЧП.

Причины взрыва пока не установлены.

Asharq Al-Awsat со ссылкой на спасателей сообщает, что взрыв произошел в четырехэтажном здании. Под обломками дома остаются люди, пишет газета.

В сирийском городе Латакия прогремел мощный взрыв
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Фото:Karam al-Masri / Reuters

В начале марта в Латакии вспыхнули беспорядки. В этом регионе в основном проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад. Это произошло после того, как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс. Среди погибших — большое количество женщин и детей. Часть мирных жителей укрылась от боевиков нового режима на российской авиабазе Хмеймим.

Силовики проводили рейды с целью выявления вооруженных протестующих, они завершились 10 марта. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа — лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) — призвал вооруженных противников новых властей сложить оружие, «пока не поздно».

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