В сирийском городе Латакия прогремел мощный взрыв
Минимум трое погибли в результате мощного взрыва в сирийском городе Латакия, сообщает агентство Sana, пострадали 12 человек. Взрыв прогремел на юге города в районе Рамл.
Силы гражданской обороны вместе с местными жителями продолжают поиск пропавших и раненых в результате ЧП.
Причины взрыва пока не установлены.
Asharq Al-Awsat со ссылкой на спасателей сообщает, что взрыв произошел в четырехэтажном здании. Под обломками дома остаются люди, пишет газета.
В начале марта в Латакии вспыхнули беспорядки. В этом регионе в основном проживают алавиты, к которым принадлежит свергнутый президент Башар Асад. Это произошло после того, как правительственные силы безопасности попытались провести зачистку в одной из деревень возле города Джебла. Общее число жертв столкновений превысило 1,3 тыс. Среди погибших — большое количество женщин и детей. Часть мирных жителей укрылась от боевиков нового режима на российской авиабазе Хмеймим.
Силовики проводили рейды с целью выявления вооруженных протестующих, они завершились 10 марта. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа — лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) — призвал вооруженных противников новых властей сложить оружие, «пока не поздно».
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