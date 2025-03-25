«РИА Новости» узнало о настрое российской делегации после переговоров

«РИА Новости»: у российской делегации хороший настрой после переговоров с США

У российской делегации хороший настрой после переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

24 марта в Эр-Рияде прошли 12-часовые переговоры российской и американской делегаций. Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что стороны были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море.

По данным источников ТАСС и «РИА Новости», совместное заявление будет опубликовано во вторник, 25 марта.

До этого 23 марта также в Эр-Рияде американская делегация встретилась с представителями Киева. Сейчас украинские дипломаты по-прежнему находятся в Эр-Рияде, чтобы еще раз провести консультации с делегацией США после американо-российских переговоров. По данным «Суспiльне», представители Украины для этого задержаться в Саудовской Аравии еще на день.

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что по итогам переговоров с Вашингтоном не стоит ждать прорывов, поскольку работа идет по ряду направлений. 23 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал предстоящие переговоры «непростыми».