Захарова назвала кабинет Зеленского психбольницей
Психбольница — таким словом официальный представитель МИДа Мария Захарова охарактеризовала кабинет президента Украины Владимира Зеленского, в котором висят картины с горящим Кремлем и украинскими солдатами на территории России. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в понедельник, 24 марта, журнал Time опубликовал интервью с украинским лидером, в котором есть соответствующие фотографии политика, позирующего на фоне этих картин.
В октябре 2022 года Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия атакует Банковую улицу, где расположен офис президента Украины.
В сентябре 2024 года политик выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными странами.
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