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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала кабинет Зеленского психбольницей

Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Психбольница — таким словом официальный представитель МИДа Мария Захарова охарактеризовала кабинет президента Украины Владимира Зеленского, в котором висят картины с горящим Кремлем и украинскими солдатами на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник, 24 марта, журнал Time опубликовал интервью с украинским лидером, в котором есть соответствующие фотографии политика, позирующего на фоне этих картин.

Захарова заявила, что Зеленский отдал приказ нанести удары по России
Политика
Мария Захарова

В октябре 2022 года Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия атакует Банковую улицу, где расположен офис президента Украины.

В сентябре 2024 года политик выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными странами.

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Мария Захарова МИД Владимир Зеленский Военная операция на Украине Кремль картины
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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