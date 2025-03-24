Захарова назвала кабинет Зеленского психбольницей

Мария Захарова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Психбольница — таким словом официальный представитель МИДа Мария Захарова охарактеризовала кабинет президента Украины Владимира Зеленского, в котором висят картины с горящим Кремлем и украинскими солдатами на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник, 24 марта, журнал Time опубликовал интервью с украинским лидером, в котором есть соответствующие фотографии политика, позирующего на фоне этих картин.

В октябре 2022 года Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия атакует Банковую улицу, где расположен офис президента Украины.

В сентябре 2024 года политик выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными странами.