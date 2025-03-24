Путин в день переговоров в Эр-Рияде позвонил президенту ОАЭ

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин позвонил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и обсудил с ним проходящие сегодня переговоры в Эр-Рияде сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер ОАЭ выразил поддержку проходящим сегодня в Саудовской Аравии консультациям экспертных групп России и США. Президенты также обсудили развитие российско-американского диалога по поводу урегулирования украинского конфликта в целом.

Помимо этого, Путин поблагодарил коллегу за активное посредничество ОАЭ при обмене пленными между Россией и Украиной.

В ходе телефонного разговора главы государств также дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Стороны договорились и о «плотной координации» в формате ОПЕК+.

Путин поздравил президента ОАЭ и «весь эмиратский народ» со священным для мусульман месяцем Рамадан.