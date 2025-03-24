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Военная операция на Украине ,  
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Путин в день переговоров в Эр-Рияде позвонил президенту ОАЭ

Сюжет
Военная операция на Украине
Мухаммед&nbsp;бен Заид&nbsp;Аль Нахайян и&nbsp;Владимир Путин
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин позвонил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и обсудил с ним проходящие сегодня переговоры в Эр-Рияде  сообщает пресс-служба Кремля.

Лидер ОАЭ выразил поддержку проходящим сегодня в Саудовской Аравии консультациям экспертных групп России и США. Президенты также обсудили развитие российско-американского диалога по поводу урегулирования украинского конфликта в целом.

Помимо этого, Путин поблагодарил коллегу за активное посредничество ОАЭ при обмене пленными между Россией и Украиной. 

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В ходе телефонного разговора главы государств также дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Стороны договорились и о «плотной координации» в формате ОПЕК+.

Путин поздравил президента ОАЭ и «весь эмиратский народ» со священным для мусульман месяцем Рамадан. 

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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