Путин в день переговоров в Эр-Рияде позвонил президенту ОАЭ
Президент России Владимир Путин позвонил президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и обсудил с ним проходящие сегодня переговоры в Эр-Рияде сообщает пресс-служба Кремля.
Лидер ОАЭ выразил поддержку проходящим сегодня в Саудовской Аравии консультациям экспертных групп России и США. Президенты также обсудили развитие российско-американского диалога по поводу урегулирования украинского конфликта в целом.
Помимо этого, Путин поблагодарил коллегу за активное посредничество ОАЭ при обмене пленными между Россией и Украиной.
В ходе телефонного разговора главы государств также дали положительную оценку достигнутому уровню российско-эмиратских отношений и высказались за дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях.
Стороны договорились и о «плотной координации» в формате ОПЕК+.
Путин поздравил президента ОАЭ и «весь эмиратский народ» со священным для мусульман месяцем Рамадан.
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