Число пострадавших в автокатастрофе в Крыму увеличилось до 21
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму увеличилось до 21, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Еще шесть человек погибли.
Ранее в понедельник, 24 марта, рейсовый автобус и большегруз столкнулись в районе села Укромное Симферопольского района Крыма.
Правоохранители расследуют уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой части составляет семь лет лишения свободы.
Машина спасателей, которые ехали к месту ДТП с автобусом, также попала в аварию. Водитель машины проехал на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом и врезался в легковой автомобиль Lada Largus. Водитель и пассажир легковушки пострадали, их доставили в больницу.
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