Как доставали людей из врезавшегося в грузовик автобуса в Крыму. Видео
Очевидцы сняли кадры, на которых видно врезавшийся в самосвал автобус. На видео спасатели убирают сломанные конструкции и раскапывают высыпавшееся из кузова грузовика зерно, чтобы достать людей.
Авария произошла утром 24 марта, когда автобус, в котором находились приблизительно 30 человек, столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине. Во время аварии шесть человек погибли на месте, 21 — пострадали. В МВД сообщили, что водитель автобуса был трезв. Сам водитель сказал, что его ослепило солнце.
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