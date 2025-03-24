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Общество ,  
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Как доставали людей из врезавшегося в грузовик автобуса в Крыму. Видео

Спасение пассажиров врезавшегося в грузовик автобуса в Крыму попало на видео

Как доставали людей из врезавшегося в грузовик автобуса в Крыму. Видео
Video

Очевидцы сняли кадры, на которых видно врезавшийся в самосвал автобус. На видео спасатели убирают сломанные конструкции и раскапывают высыпавшееся из кузова грузовика зерно, чтобы достать людей.

Авария произошла утром 24 марта, когда автобус, в котором находились приблизительно 30 человек, столкнулся с грузовиком, стоявшим на обочине. Во время аварии шесть человек погибли на месте, 21 — пострадали. В МВД сообщили, что водитель автобуса был трезв. Сам водитель сказал, что его ослепило солнце.

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