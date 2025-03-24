СК пришел к выводу, как 4 ребенка под Красноярском погибли после ужина

Фото: СК России по Красноярскому краю

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела об отравлении четырех детей инсектицидным средством. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

«Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что отец детей не изучил информацию о способе применения аэрозоля от насекомых, превысил рассчитанную производителем норму расхода средства и допустил попадание вещества на продукты, посуду, мебель и постельные принадлежности.

Помимо этого, обвиняемый также не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке и проветривании с влажной уборкой после нее и допустил детей в помещение, добавили в СК.

В результате компоненты инсектицидного средства «тактильно и перорально» попали в организм детей.

Отцу предъявили обвинение в нарушении ч. 3 статьи 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности четырем лицам). Максимальное наказание по этой части составляет лишение свободы сроком до четырех лет.

Семья из шести человек попала в больницу после ужина в сентябре 2024 года. Взрослые выжили, дети шести, 11, 12 и 13 лет умерли. Через несколько дней прокуратура назвала в качестве основной версии отравления семьи отравление аэрозольным препаратом. К декабрю следствие выяснило, что дети дышали ядом «более 10–13 часов».