Две семьи в Красногорске пожаловались на возможное отравление дихлофосом
Жители частного дома в поселке Истра Красногорского городского округа обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления, сообщает прокуратура Московской области.
К врачам попали шесть человек, четверо из которых дети. Всем им была оказана медицинская помощь, угроз жизни и здоровью пострадавших нет.
«В ходе проверки Красногорская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, а также бытовые условия проживания несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в доме недавно проводилась обработка помещений инсектицидным средством. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будут приняты меры.
В Красноярском крае после случая отравления в поселке Красная Сопка, где погибли четверо детей, инсектицид был найден на посуде. Родители детей выжили. Отец погибших детей рассказал, что обработанный средством от насекомых дом проветривался только через форточку.
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