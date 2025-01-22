Две семьи в Красногорске пожаловались на возможное отравление дихлофосом

Фото: Прокуратура Московской области / Telegram Фото: Прокуратура Московской области / Telegram Фото: Прокуратура Московской области / Telegram Фото: Прокуратура Московской области / Telegram

Жители частного дома в поселке Истра Красногорского городского округа обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления, сообщает прокуратура Московской области.

К врачам попали шесть человек, четверо из которых дети. Всем им была оказана медицинская помощь, угроз жизни и здоровью пострадавших нет.

«В ходе проверки Красногорская городская прокуратура установит обстоятельства произошедшего, а также бытовые условия проживания несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме недавно проводилась обработка помещений инсектицидным средством. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будут приняты меры.

В Красноярском крае после случая отравления в поселке Красная Сопка, где погибли четверо детей, инсектицид был найден на посуде. Родители детей выжили. Отец погибших детей рассказал, что обработанный средством от насекомых дом проветривался только через форточку.