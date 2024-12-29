Погибшие в Красноярском крае четверо детей дышали ядом более 10 часов
Четверо детей, которые погибли от отравления в селе Красная Сопка Красноярского края в сентябре, «более 10–13 часов» дышали ядом, сообщил ТАСС руководитель управления криминалистики следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артем Кротов.
«Установлено постоянное и непрерывное поступление в организм детей токсического средства <...> все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10–13 часов», — сообщил он.
Кротов отметил, что токсическое средство (пиретроиды) могло всасываться через кожу и слизистые, если дети трогали зараженные вещи. Погибшие также дышали парами инсектицидов, а еще могли есть загрязненную пищу и пить такую же воду.
В декабре отцу детей было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной их гибели стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса).
Мужчина признал вину. Следствие избрало ему подписку о невыезде в качестве меры пресечения.
В сентябре 2024 года семья из шести человек после ужина почувствовала недомогание. Продукты — курицу и пельмени, — которые они ели в тот вечер, покупали в местном магазине в селе Красная Сопка. У двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день не стало третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый. Позже стало известно, что дом, в котором жила отравившаяся семья, обрабатывали дихлофосом от насекомых.
Мать погибших детей находилась на девятом месяце беременности. Позднее она родила здорового ребенка.
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