Российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде

Российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияде

Фото: ТАСС

Российская делегация прибыла на место проведения переговоров с представителями США в Эр-Рияде, передает ТАСС и «РИА Новости».

Встреча пройдет в закрытом режиме, источник агентства говорил, что она начинается в 10:00 мск.

На повестке экспертных консультаций — безопасность судоходства в Черном море. Россию на переговорах представят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. «Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», — говорил, анонсируя встречу, помощник президента Юрий Ушаков.

В делегацию США вошли директор по планированию Госдепартамента Майкл Антон, а также помощники спецпосланника Кита Келлога и представители советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Накануне в Эр-Рияде прошла встреча украинской и американской делегаций. Украину представляли глава Минобороны Рустем Умеров и замглавы офиса президента Павел Палиса.