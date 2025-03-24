Слюсарь сообщил о массированной атаке дронов на Ростовскую область
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке, ее отразили, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.
По его словам, беспилотники были сбиты в Аксайском, Октябрьском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он в телеграм-канале.
Ночью Минобороны отчиталось об уничтожении 17 дронов над областью.
Накануне врио главы региона объявил о введении режима ЧС в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах из-за падения обломков беспилотников. В частности, в ночь на 22 марта дрон врезался в 17-й этаж ЖК «Свобода» на улице Горсоветская в Пролетарском районе Ростова. Пострадали два человека.
В ночь на 22 марта над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов, в ночь на 23-е — 29.
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