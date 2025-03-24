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Военная операция на Украине ,  
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Над четырьмя регионами России сбили еще 28 беспилотников

Минобороны: над четырьмя регионами России сбили еще 28 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Над несколькими регионами России с 22:20 до 23:10 мск уничтожили еще 28 беспилотников, заявило Минобороны.

Семнадцать из них были сбиты над Ростовской областью, шесть — над Воронежской, четыре — над Белгородской, один — над Брянской.

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Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что в одном из районов уничтожены более пяти дронов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил он. «Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — предупредил Гусев.

Вечером Минобороны отчиталось об уничтожении пяти беспилотников над Крымом и по одному над Курской и Белгородской областями.

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