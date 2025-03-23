Минобороны сообщило об уничтожении 59 беспилотников над Россией за ночь
В ночь на 23 марта силы ПВО сбили над Россией 59 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, 29 дронов были сбиты в Ростовской области, 20 — в Астраханской, три — в Воронежской, три — в Волгоградской, два — в Крыму, по одному в Курской и в Саратовской областях.
В Ростовской области, как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, массированная атака беспилотников затронула шесть районов — Миллеровский, Морозовский, Каменский, Тарасовский, Шолоховский и Неклиновский.
Ранее Слюсарь сообщал, что на трассе Морозовск-Цимлянск из-за атаки дрона загорелся автомобиль, погиб один человек. В Тарасовском районе в хуторе Каюковка в одном из домов по улице Центральная было повреждено остекление, никто не пострадал, добавил он.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотники были обнаружены в двух районах региона, они были уничтожены, разрушений и пострадавших нет.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил, что из-за атаки БПЛА пострадавших и повреждений нет.
В ночь на 22 марта российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 47 украинских беспилотников.
Силы ПВО уничтожили 12 дронов в Воронежской области, 11 в Белгородской, шесть в Ростовской, четыре в Волгоградской, три в Астраханской. По одному аппарату сбили над Брянской, Курской и Самарской областями. Кроме того, семь беспилотников были перехвачены над Черным морем и один над Азовским.
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