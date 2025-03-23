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Общество ,  
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В здании полиции в Одесской области произошел взрыв

Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock
Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock

В здании отделения полиции в Одесской области произошел взрыв, погибла женщина, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в телеграм-канале.

«На месте работают полицейские и работники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются», — говорится в публикации.

УНИАН и ТСН уточняют, что взрыв произошел в городе Беляевка. Как пишет «Страна», перед взрывом в отделение полиции вошла женщина с пакетом, который, предположительно, и взорвался.

В Ровно неизвестные принесли взрывчатку в отделение полиции
Общество
Фото:Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

1 февраля произошел взрыв в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Ровенской области Украины. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Спустя два дня два человека пронесли взрывчатку в отделение полиции Ровно, их задержали.

2 февраля взрыв произошел в ТЦК в Павлограде. В результате пострадал один человек, он получил легкое ранение. По данным полиции, пострадавший — сотрудник военкомата. Подозреваемый в подрыве неустановленного предмета скрылся.

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Одесская область полиция взрыв Украина
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