В здании полиции в Одесской области произошел взрыв

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В здании отделения полиции в Одесской области произошел взрыв, погибла женщина, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в телеграм-канале.

«На месте работают полицейские и работники СБУ. Обстоятельства и детали устанавливаются», — говорится в публикации.

УНИАН и ТСН уточняют, что взрыв произошел в городе Беляевка. Как пишет «Страна», перед взрывом в отделение полиции вошла женщина с пакетом, который, предположительно, и взорвался.

1 февраля произошел взрыв в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Ровенской области Украины. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Спустя два дня два человека пронесли взрывчатку в отделение полиции Ровно, их задержали.

2 февраля взрыв произошел в ТЦК в Павлограде. В результате пострадал один человек, он получил легкое ранение. По данным полиции, пострадавший — сотрудник военкомата. Подозреваемый в подрыве неустановленного предмета скрылся.