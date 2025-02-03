 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ровно неизвестные принесли взрывчатку в отделение полиции

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Два человека пронесли взрывчатку в отделение полиции украинского города Ровно на западе страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

К настоящему времени оба задержаны. Другие подробности инцидента не приводятся.

1 февраля 2025 года в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Ровно произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

На следующий день аналогичный взрыв произошел в ТЦК в Павлодаре. В результате пострадал один человек, он получил легкое ранение. По данным полиции, пострадавший — сотрудник военкомата. Подозреваемый в подрыве неустановленного предмета скрылся.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Как сейчас выглядит место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Создатель батальона «Арбат» скончался в реанимации после взрыва в ЖК «Алые паруса»

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Кадры с места взрыва в холле московского ЖК «Алые паруса». Видео

РБК запускает винный салон. Расписание

Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Сколько криптотрейдеры потеряли за сутки из-за падения рынка

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории
Теги
Украина Ровно полиция взрывчатка
Материалы по теме
«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Ровно
Политика
В Ровенском военкомате на Украине произошел взрыв
Политика
У ТЦК в Павлограде произошел взрыв
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 102,49 (+0,36) Инвестиции, 18:59 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 99,94 (+2,13) Инвестиции, 18:59
Подрыв бомбы в ЖК «Алые паруса» произвели дистанционноОбщество, 20:05
Путин уволил куратора ФСИН из МинюстаПолитика, 20:00
Замглавы МИД обсудил с представителем ХАМАС освобождение заложниковПолитика, 19:57
Российский футболист перешел в клуб североамериканской MLSСпорт, 19:55
Ефимов анонсировал публикацию нового проекта на месте бывшего здания СЭВГород, 19:40
Чемпион КХЛ впервые с 2020 года проиграл в гостях «Салавату Юлаеву»Спорт, 19:38
Власти Мариуполя утвердили новые герб и флагПолитика, 19:34
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
На западе Москвы столкнулись два автобуса. ВидеоОбщество, 19:29
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 19:22
Евро-2024 не смог спасти продажи немецкого пиваВино, 19:22
В МИДе заявили о поставке в Приднестровье первой партии газаПолитика, 19:16
В США сообщили о 28 связанных с фигурным катанием жертвах авиакатастрофыСпорт, 19:09
Штаб-квартира USAID в Вашингтоне закрылась после заявлений Маска и ТрампаПолитика, 19:07
Трамп приостановил на месяц пошлины для МексикиПолитика, 18:51