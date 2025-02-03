В Ровно неизвестные принесли взрывчатку в отделение полиции
Два человека пронесли взрывчатку в отделение полиции украинского города Ровно на западе страны. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
К настоящему времени оба задержаны. Другие подробности инцидента не приводятся.
1 февраля 2025 года в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Ровно произошел взрыв. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
На следующий день аналогичный взрыв произошел в ТЦК в Павлодаре. В результате пострадал один человек, он получил легкое ранение. По данным полиции, пострадавший — сотрудник военкомата. Подозреваемый в подрыве неустановленного предмета скрылся.
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