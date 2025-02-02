У ТЦК в Павлограде произошел взрыв
У здания Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в украинском Павлограде произошел взрыв. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на ТЦК.
По информации военкомата взорвался «неустановленный объект». Есть один пострадавший, он получил легкое ранение.
Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. По ее информации, пострадавший — сотрудник ТЦК.
Как сообщает «Суспiльне», подозреваемый в подрыве неустановленного предмета смог скрыться.
Это не первый случай, когда в зданиях украинских военкоматов происходят взрывы. Так, 1 февраля в Ровно также произошел взрыв в ТЦК. По данным Национальной полиции Украины погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
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