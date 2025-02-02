 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

У ТЦК в Павлограде произошел взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине

У здания Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в украинском Павлограде произошел взрыв. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на ТЦК.

По информации военкомата взорвался «неустановленный объект». Есть один пострадавший, он получил легкое ранение.

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция. По ее информации, пострадавший — сотрудник ТЦК.

Как сообщает «Суспiльне», подозреваемый в подрыве неустановленного предмета смог скрыться.

В Ровенском военкомате на Украине произошел взрыв
Политика
Фото:tv0e_rivne / Telegram

Это не первый случай, когда в зданиях украинских военкоматов происходят взрывы. Так, 1 февраля в Ровно также произошел взрыв в ТЦК. По данным Национальной полиции Украины погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Теги
взрыв ТЦК Павлоград
Материалы по теме
В Ровенском военкомате на Украине произошел взрыв
Политика
На Украине неизвестный попытался взорвать здание военкомата
Политика
В подконтрольной Киеву части Запорожья применили газ к закрывшимся в ТЦК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 00:09
В Думе захотели отдать 15 первых мест на маркетплейсах товарам из РоссииПолитика, 00:00
Треть банков из топ-100 ухудшили финансовый результат в 2024 годуФинансы, 00:00
Главные трансферы футболистов между «Спартаком» и ЦСКАСпорт, 00:00
У ТЦК в Павлограде произошел взрывПолитика, 02 фев, 23:56
Самолет United Airlines загорелся при взлете в аэропорту ХьюстонаОбщество, 02 фев, 23:26
Главу Гагаузии задержали в аэропорту КишиневаПолитика, 02 фев, 23:12
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 02 фев, 23:07
Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть»Политика, 02 фев, 23:05
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправку рейсовОбщество, 02 фев, 22:34
В Липецкой области сообщили о нештатном сходе двух боеприпасовПолитика, 02 фев, 22:16
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 02 фев, 22:10
Вэнс заявил об интересе Трампа к Гренландии независимо от «воплей» ЕвропыПолитика, 02 фев, 22:08
«Интер» вырвал ничью у «Милана» на 93-й минутеСпорт, 02 фев, 22:04