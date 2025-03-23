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Миронова назвала дату и место похорон Голубкиной

Миронова: Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище
Фотография народной артистки РСФСР, актрисы Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии
Фотография народной артистки РСФСР, актрисы Ларисы Голубкиной в фойе Центрального академического театра Российской армии (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Актрису Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище, рассказала актриса Мария Миронова РБК.

«РИА Новости» актриса уточнила, что похороны состоятся во вторник, 25 марта.

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Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет. По данным Mash, у нее был рак крови, который уже не подлежал лечению. Источник ТАСС сообщил, что актриса болела лимфоплазмоцитарной лимфомой.

Голубкина дебютировала в кино еще во время учебы в ГИТИСе — в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962), снятой по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Среди других ее работ — роли в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».

Миронова назвала дату и место похорон Голубкиной
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