Миронова назвала дату и место похорон Голубкиной
Актрису Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище, рассказала актриса Мария Миронова РБК.
«РИА Новости» актриса уточнила, что похороны состоятся во вторник, 25 марта.
Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет. По данным Mash, у нее был рак крови, который уже не подлежал лечению. Источник ТАСС сообщил, что актриса болела лимфоплазмоцитарной лимфомой.
Голубкина дебютировала в кино еще во время учебы в ГИТИСе — в картине Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962), снятой по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Среди других ее работ — роли в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки».
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