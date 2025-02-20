В ЦБ число новых дропперов в России оценили в 80 тыс. человек ежемесячно

Ольга Полякова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Каждый месяц дропперами становятся около 80 тыс. российских и иностранных граждан. Об этом заявила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», передает корреспондент РБК.

«Их (дропперов. — РБК) в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков. Выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, а вторая — уже на закрытие счета и на вывод средств», — сказала она.

Дроппер (от англ. drop — «сбрасывать») — это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

По словам Поляковой, дропперами в основном становятся молодежь и несовершеннолетние «за считаные тысячи рублей». «Их привлекают обещания легкой работы, легкого заработка, и именно это делает их уязвимыми для манипуляций», — добавила она.

По оценке Банка России, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты — те, что оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу.

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Он также призван бороться с дропперами.