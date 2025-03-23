МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi
Подключение к бесплатным Wi-Fi-сетям и использование общественных зарядных устройств может привести к заражению мобильных устройств вредоносным ПО, способным похищать личные данные, логины, пароли и платежную информацию. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на запрос ТАСС.
«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением», — предупредили в МВД.
Такое ПО направлено на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование.
В ведомстве советуют не вводить пароли, платежные данные и другую конфиденциальную информацию при подключении к общественному Wi-Fi, а также избегать использования банковских приложений и передачи документов.
В 2024 году ущерб от кибермошенничества в России вырос на 36% и достиг 200 млрд рублей. Об этом сообщил замглавы МВД России Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах» в середине февраля.
«Ущерб, который зафиксирован в статистике МВД: если в 2023 году это было 147 млрд руб., то в прошлом году — 200 млрд руб.», — отметил Храпов.
По его словам, рост связан с увеличением случаев мошенничества, связанных с кредитами. В целом, в 2024 году МВД зарегистрировало 765 тыс. преступлений, из которых 486 тыс. были совершены онлайн. Жертвами киберпреступников стали 448,9 тыс. человек, что лишь незначительно превышает показатель 2023 года (448,5 тыс.).
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