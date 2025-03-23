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Синоптик предсказал, что 2025 год будет одним из самых теплых в истории

Вильфанд: 2025 год может стать одним из самых теплых в истории наблюдений

Текущий 2025 год имеет высокие шансы стать одним из пяти самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По словам синоптика, глобальные температуры продолжают расти из-за увеличения концентрации парниковых газов. Он отметил, что этот процесс пока не удалось стабилизировать. Кроме того, температура океана остается высокой, что тоже способствует нагреву атмосферы.

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых», — подчеркнул Вильфанд.

Он добавил, что точное место, которое займет этот год среди рекордных, можно будет определить во второй половине года.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Накануне синоптик заявил, что в воскресенье, 23 марта 2025 года, в Москве может быть побит суточный рекорд атмосферного давления, который держался более 80 лет.

По его словам, ранее максимальное значение давления для этой даты составляло 764,1 мм ртутного столба. Однако прогнозы показывают, что новый показатель может достичь 764 мм, хотя точность расчета пока ограничена до 0,1 мм.

«Определить точное значение сложно, но давление в этот день превысит норму примерно на 17–19 мм», — отмечал синоптик.

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Роман Вильфанд Гидрометцентр Погода аномально теплая погода
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Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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