Вильфанд спрогнозировал рекордно высокое атмосферное давление в Москве

Метеостанция ВДНХ (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Суточный рекорд атмосферного давления, державшийся больше 80 лет, вероятно, будет побит в Москве в предстоящее воскресенье, 23 марта 2025 года. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, рекордное значение для 23 марта в Москве составляло 764,1 мм ртутного столба.

«Пока расчеты показывают, что показатель составит 764 мм ртутного столба, с точностью до 0,1 мм определить сложно», — отметил синоптик. По его прогнозу, показания атмосферного давления в Москве превысит значение нормы примерно на 17–19 мм.

11 марта 2025 года стал самым теплым днем в Москве с начала года. По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в этот день

к 14:00 температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ достигла отметки плюс 12,2 градуса. Это самый высокий показатель с начала 2025 года. Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 11 марта в столице составляет плюс 13 градусов, он был установлен в 2015 году.