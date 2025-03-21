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Вильфанд пообещал москвичам «температурные качели» днем и ночью

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В течение трех ближайших дней в столичном регионе ожидаются резкие перепады дневных и ночных температур, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, разница между ночной и дневной температурой в Москве и Московской области заметно увеличится. По ночам ожидаются морозы от минус трех до минус десяти градусов, дневные температуры к началу следующей недели повысятся до плюс шести — плюс девяти градусов, отметил синоптик.

«Очень необычная погода в течение трех дней — в выходные и в понедельник — ожидается в Москве. Ее необычность заключается в том, что она будет, как говорится, на любой вкус. Те, кто любят такую прохладную погоду, отрицательную температуру, получат их ночью, а днем будет плюс», — сказал Вильфанд.

По словам руководителя Гидрометцентра, такая разница между ночными и дневными температурами связана с антициклоном.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Накануне, 20 марта, Вильфанд заявил, что в Центральной России температура поднимется до плюс 10 градусов и выше в начале следующей недели, и также отметил, что это связано с установлением антициклона. По его словам, из-за малого количества облаков подстилающая поверхность по ночам выхолаживается.

Синоптик добавил, что понижение температуры на 10–12 градусов в Центральной России не было похолоданием, температура снизилась до мартовской нормы.

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Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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