Постпред России усомнился в трактовке Евросоюзом термина «независимость»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что в Европейском союзе неверным образом понимают термин «независимость». Об этом он написал в телеграм-канале.

Так постпред России прокомментировал решение ЕС об увеличении финансирования «независимых украинских СМИ» на €10 млн.

«Интересно, а как в Евросоюзе понимают значение слова «независимый»?» — задался вопросом о трактовке ЕС независимости Ульянов.

Накануне Ульянов раскритиковал подход ЕС к мирному урегулированию конфликта на Украине, сравнив его с советским анекдотом.

«Это напоминает старый анекдот: «И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — написал дипломат телеграм-канале.

Днем ранее, 20 марта, в Брюсселе состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась дальнейшая поддержка Украины. Президент страны Владимир Зеленский принял участие в мероприятии по видеосвязи. По итогам встречи лидеры 26 государств высказались за продолжение военно-политической помощи Киеву, в то время как Венгрия отказалась поддержать этот документ.

Россия осуждает любую, в том числе военную помощь Украине. Москва считает, что это только затягивает конфликт и не изменит его исхода.