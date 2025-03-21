Постпред России сравнил с анекдотом идею ЕС добиться мира через силу
Стремление Европейского союза добиться мира через силу напоминает анекдот, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Это напоминает советский анекдот: И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется», — написал он в своем телеграм-канале.
В четверг, 20 марта, в Брюсселе прошел саммит ЕС, на нем также присутствовал украинский президент Владимир Зеленский, он принял участие по видеосвязи. По итогам саммита лидеры стран приняли документ, который призывает продолжить военно-политическую поддержку Украины. За проголосовали 26 из 27 стран, Венгрия отказалась.
Россия осуждает любую, в том числе военную помощь Украине. Москва считает, что это только затягивает конфликт, а не ускоряет его завершение.
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