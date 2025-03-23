Власти Киева рассказали о последствиях взрывов в городе

В ночь на 23 марта в Киеве зафиксировали последствия взрывов в нескольких районах города. Об этом в телеграм-каналах сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным Ткаченко, повреждения есть в Днепровском и Шевченковском районах города, в частности, пострадал автомобиль. Также ущерб получила промзона Голосеевского района, пострадавших нет.

Кличко сообщил о падении обломков в Днепровском, Голосеевском и Подольском районах, а также об одном пожаре.

Как сообщают власти, в городе работает система противовоздушной обороны.

О взрывах около 22:17 мск также сообщило издание «Суспильне». По информации «Страны», звуки были слышны и в Киевской области, к северу от украинской столицы. Воздушная тревога в городе была объявлена в 21:39 мск, в Киеве и области ее отменили только к 02:53 23 марта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

18 марта, в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, президент России Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по украинским энергообъектам и отдал военным соответствующий приказ. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал отказ от ударов по энергетической инфраструктуре, подтвердив готовность Киева следовать этим договоренностям.

Тем не менее, в ночь на 19 марта в Краснодарском крае загорелся резервуар на нефтебазе после падения обломков сбитых дронов, а в ночь на 21 марта произошел взрыв на газоизмерительной станции «Суджа», в котором российская сторона обвинила Украину. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

В Кремле подчеркнули, что решение Путина о приостановке ударов касается только энергетических объектов Украины и остается в силе. Однако 22 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, включая симметричные удары, в случае атак на энергетическую инфраструктуру.