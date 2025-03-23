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Военная операция на Украине ,  
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UnHerd cообщил о нехватке у Лондона ресурсов на помощь Киеву миротворцами

Сюжет
Военная операция на Украине

Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по предоставлению военной помощи Украине нереалистичны из-за нехватки ресурсов. Об этом пишет британский портал UnHerd.

Как отмечает издание, армия Великобритании слишком мала, чтобы сыграть значимую роль в миротворческой миссии. Кроме того, часть европейских союзников не готова направлять свои войска, а развертывание тысяч европейских военнослужащих, согласно плану, разработанному Великобританией и Францией, потребует сложной логистики.

Военно-морская поддержка, как утверждает UnHerd, маловероятна. Чтобы ввести корабли в Черное море, необходимо согласие Анкары, но Турция вряд ли пойдет на это, так как поддерживает экономические связи с Москвой, говорится в статье. Кроме того, Турция заинтересована в усилении своих позиций в Восточном Средиземноморье. Присутствие НАТО в Черном море может идти вразрез с ее интересами, пишет UnHerd.

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Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Европейские страны рассматривают возможность отправки на Украину миротворческого контингента численностью «около 10 000» человек, сообщила накануне The Times со ссылкой на военные источники. По данным издания, Стармер во время недавних переговоров лидеров стран-участниц «конференции желающих» представил план развертывания группировки численностью более 10 тыс. военных.

Как утверждают источники The Times в британском правительстве, Стармер заручился поддержкой большего числа стран, чем изначально предполагалось. При этом основную часть контингента, вероятно, направят Великобритания и Франция.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что отправка миротворческих сил стран НАТО на Украину фактически будет означать войну с альянсом.

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Великобритания Кир Стармер Украина Военная операция на Украине
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Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
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