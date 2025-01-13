Украинские пограничники стрельбой остановили уклонистов на границе с ЕС

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе из восьми мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщило западное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Все восемь задержанных человек оказались жителями Закарпатья, один из задержанных — несовершеннолетний. Они пытались пересечь границу вне пунктов пропуска и бросились бежать, завидев пограничников.

«Неизвестных лиц, которые двигались в сторону госрубежа, наряд заметил с помощью средств дистанционного наблюдения. Нарушители попытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов», — говорится в сообщении.

Сообщения о попытках мужчин незаконно пересечь украинскую границу и покинуть страну появляются регулярно.

С 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а с 25 февраля 2022 года в ней объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Уклоняющимся от военной службы грозит уголовная ответственность.