Украинские пограничники стрельбой остановили уклонистов на границе с ЕС
Украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе из восьми мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщило западное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Все восемь задержанных человек оказались жителями Закарпатья, один из задержанных — несовершеннолетний. Они пытались пересечь границу вне пунктов пропуска и бросились бежать, завидев пограничников.
«Неизвестных лиц, которые двигались в сторону госрубежа, наряд заметил с помощью средств дистанционного наблюдения. Нарушители попытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов», — говорится в сообщении.
Сообщения о попытках мужчин незаконно пересечь украинскую границу и покинуть страну появляются регулярно.
С 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а с 25 февраля 2022 года в ней объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Уклоняющимся от военной службы грозит уголовная ответственность.
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