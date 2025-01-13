 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские пограничники стрельбой остановили уклонистов на границе с ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Государственная пограничная служба Украины
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе из восьми мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией, сообщило западное управление Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Все восемь задержанных человек оказались жителями Закарпатья, один из задержанных — несовершеннолетний. Они пытались пересечь границу вне пунктов пропуска и бросились бежать, завидев пограничников.

Украинские пограничники нашли уклонистов в траурном кортеже
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

«Неизвестных лиц, которые двигались в сторону госрубежа, наряд заметил с помощью средств дистанционного наблюдения. Нарушители попытались скрыться. Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов», — говорится в сообщении.

Сообщения о попытках мужчин незаконно пересечь украинскую границу и покинуть страну появляются регулярно.

С 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а с 25 февраля 2022 года в ней объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Уклоняющимся от военной службы грозит уголовная ответственность.

Читайте РБК в Telegram

Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль

В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян

Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе

«Газпром» планирует массовые сокращения

Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как выглядит мост в виде американских горок. Видео

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина пограничники Венгрия
Материалы по теме
Украинские пограничники нашли уклонистов в траурном кортеже
Политика
На Украине нашли 700 групп, помогавших уклонистам бежать из страны
Политика
Власти назвали число уклонистов, погибших на пограничной с Румынией реке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,19) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 102,71 (+0,79) Инвестиции, 18:05
Украинские пограничники стрельбой остановили уклонистов на границе с ЕСПолитика, 21:35
Клуб Ларионова за девять минут отыгрался с 0:3, но все равно уступилСпорт, 21:27
Пожар в тульском военном госпитале локализовалиОбщество, 21:11
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 21:11
В четырех регионах объявили об опасности ударов с воздухаПолитика, 21:04
Салливан заявил, что Киеву придется снизить возраст мобилизации до 18 летПолитика, 21:02
Семейная ипотека — 2025: условия, документы, нюансыНедвижимость, 21:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как преодолеть языковой барьер для ведения бизнеса с ИндиейОтрасли, 20:58
Зарплатный проект: как конкуренция между банками поменяла правила игрыОтрасли, 20:56
Оператор стейблкоина USDT Tether перенесет штаб-квартиру в СальвадорКрипто, 20:54
В аэропорту Красноярска мужчина напал с ножом на человекаОбщество, 20:48
На очистку от мазута песка с пляжей Анапы власти отвели до двух месяцевОбщество, 20:41
Какие районы пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. КартаОбщество, 20:35
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33