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Политика ,  
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Пожарные потушили один из резервуаров загоревшейся нефтебазы на Кубани

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Один из загоревшихся резервуаров на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края полностью потушили, сообщил региональный оперативный штаб.

По состоянию на 20:00 мск площадь пожара составила 1250 кв. м. Сейчас пожарные тушат соседний полностью поврежденный резервуар и охлаждают остальные три резервуара нефтебазы, чтобы не допустить распространения огня.

До этого оперштаб написал, что к 18:00 мск площадь пожара сократилась до 2050 кв. м

Двое пожарных пострадали при взрыве на нефтебазе в Краснодарском крае
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Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Нефтебаза загорелась в ночь на 19 марта после падения обломков украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объект. Через два дня произошел взрыв нефтепродуктов, тогда площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Из-за взрыва также пострадали двое спасателей — пожарным на месте оказали первую помощь, госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.

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